Vittorio Sgarbi, attacco a "Giggino": «Un Paese in cui è ministro Di Maio, è un Paese senza cultura» (Di martedì 1 dicembre 2020) L'attacco di Vittorio Sgarbi è forte.. Il critico d'arte lo sferra su Twitter. «Il Governo tiene i musei chiusi senza alcun valido motivo. Un Paese senza cultura è un Paese morto. Del resto, un Paese in cui è ministro Di Maio, è un Paese senza cultura». Vittorio Sgarbi, i musei e i parlamentari I musei, aggiunge, «sono come gli ospedali, curano. Ma secondo dei malati cronici e irrecuperabili come i miei colleghi parlamentari, che non sanno neanche cosa siano, non devono essere tenuti aperti».

