UOMINI E DONNE oggi | 1 dicembre | a GEMMA non interessa ANDREA ma…

Leggi su tvsoap

(Di martedì 1 dicembre 2020) Il 21 novembre dame e cavalieri, tronisti e corteggiatori, si sono ritrovati per registrare una serie di puntate diche abbiamo visto a partire da(1°) e a cui continueremo ad assistere anche nel corso dei prossimi giorni. Iniziamo da ciò che è stato mandato in onda nel pomeriggio odierno. Leggi anche: Una Vita anticipazioni: MAURO lascia di nuovo Acacias! Si comincia come di consueto dalle avventure diGalgani, la quale nella puntata di ieri aveva insinuato che ci fosse un accordo segreto tra le dame Maria e Sabina, cosa che ribadisce ancora nel suo sfogo con la redazione avvenuto dopo la scorsa puntata. Queste dichiarazioni continua poi a ripeterle anche una volta fatto il suo ingresso in studio e – dal momento che l’oggetto in questione è anche Biagio – a questo ...