Ugl | Pontina nel caos | sempre più pericolosa

(Di martedì 1 dicembre 2020) Roma – “Una Regione spezzata in due, migliaia di lavoratori non in grado di raggiungere i propri posti di lavoro, aziende danneggiate e, purtroppo, ancora un morto”. Questa la fotografia di quanto accaduto “nell’ennesima giornata infernale” della, per ore bloccata a causa di un incidente stradale costato la vita ad un uomo di 43 anni, scattata dal segretario regionale dell’UGL Lazio, Armando Valiani che “da anni chiede interventi seri ed urgenti su una delle infrastrutture piu’ importanti dell’intero territorio laziale”. “Purtroppo- spiega Valiani- ci troviamo ancora una volta costretti a commentare un fatto di cronaca difficile da digerire e tutte le conseguenze che sono sopraggiunte.” “La nostra battaglia va avanti e chiediamo che Regione Lazio e Governo intervengano immediatamente per apportare le misure necessarie affinche’ lapossa ...