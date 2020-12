Roma, finalmente niente più ‘botticelle’ nelle strade: approvata la delibera (Di martedì 1 dicembre 2020) È stato approvato dall’Assemblea Capitolina il Regolamento sulle “botticelle” che prevede lo spostamento del servizio offerto dai mezzi trainati da cavalli in alcuni parchi di Roma. L’obiettivo prioritario è la tutela degli animali coniugata alla salvaguardia occupazionale, garantendo ai gestori delle botticelle la possibilità di convertire la propria attività in una licenza taxi. Tra le principali novità c’è l’impiego esclusivo di alcune razze da tiro, controlli periodici medico-veterinari, l’obbligo del rilevatore di temperatura esterna sui veicoli, il limite orario di 7 ore all’impiego dei cavalli rispettando le pause previste. Viene stabilito, inoltre, il divieto di circolazione nelle ore più calde dei mesi di luglio e agosto e sempre con temperature superiori ai 30 gradi. Per chi viola gli obblighi a tutela del benessere degli animali sono ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 1 dicembre 2020) È stato approvato dall’Assemblea Capitolina il Regolamento sulle “botticelle” che prevede lo spostamento del servizio offerto dai mezzi trainati da cavalli in alcuni parchi di. L’obiettivo prioritario è la tutela degli animali coniugata alla salvaguardia occupazionale, garantendo ai gestori delle botticelle la possibilità di convertire la propria attività in una licenza taxi. Tra le principali novità c’è l’impiego esclusivo di alcune razze da tiro, controlli periodici medico-veterinari, l’obbligo del rilevatore di temperatura esterna sui veicoli, il limite orario di 7 ore all’impiego dei cavalli rispettando le pause previste. Viene stabilito, inoltre, il divieto di circolazioneore più calde dei mesi di luglio e agosto e sempre con temperature superiori ai 30 gradi. Per chi viola gli obblighi a tutela del benessere degli animali sono ...

