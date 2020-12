Regione Lazio: riduzione elettromagnetismo, approvate linee guida (Di martedì 1 dicembre 2020) Roma – “La Regione Lazio ha approvato la delibera che disciplina le linee guida per la riduzione dei campi elettromagnetici, ulteriore passo della Giunta Zingaretti verso la tutela ambientale e il perseguimento dell’obiettivo Lazio Green”. Cosi’ in un comunicato l’assessore all’Agricoltura, Promozione della filiera e della cultura del cibo, Ambiente e Risorse Naturali della Regione Lazio, Enrica Onorati. “Secondo la legge regionale 14/1999, infatti, la Regione ha il compito di adottare metodi e procedure per l’esecuzione delle azioni di risanamento dall’inquinamento elettromagnetico con la finalita’ di tutelare la salute della popoLazione”, aggiunge Onorati. “E, a tal fine, volendo seguire le indicazioni della piu’ ... Leggi su romadailynews (Di martedì 1 dicembre 2020) Roma – “Laha approvato la delibera che disciplina leper ladei campi elettromagnetici, ulteriore passo della Giunta Zingaretti verso la tutela ambientale e il perseguimento dell’obiettivoGreen”. Cosi’ in un comunicato l’assessore all’Agricoltura, Promozione della filiera e della cultura del cibo, Ambiente e Risorse Naturali della, Enrica Onorati. “Secondo la legge regionale 14/1999, infatti, laha il compito di adottare metodi e procedure per l’esecuzione delle azioni di risanamento dall’inquinamento elettromagnetico con la finalita’ di tutelare la salute della popone”, aggiunge Onorati. “E, a tal fine, volendo seguire le indicazioni della piu’ ...

