Napoli, madre positiva al Covid partorisce in casa e la bimba prematura muore: polemica sui soccorsi (Di martedì 1 dicembre 2020) “La mia bambina ha respirato per 25 minuti. Poteva essere salvata ma l’ambulanza è arrivata in ritardo”. Mario Conson, pizzaiolo del centro storico di Napoli, ne è sicuro: qualcosa nei soccorsi non ha funzionato. Sua figlia, nata prematura in casa dalla moglie positiva al Covid-19, ha vissuto meno di un’ora. L’uomo ieri mattina ha denunciato quanto accaduto al commissariato di polizia Arenella e la Procura di Napoli ha aperto un’inchiesta, al momento contro ignoti, per vederci chiaro. A partorire in casa, al sesto mese di gravidanza, è stata Maria Pappagallo. “Mia moglie era positiva al Covid, aveva avuto dei dolori già la notte. Alle 6 ho chiamato il ginecologo che ha capito che la situazione era già drammatica e ci ... Leggi su tpi (Di martedì 1 dicembre 2020) “La mia bambina ha respirato per 25 minuti. Poteva essere salvata ma l’ambulanza è arrivata in ritardo”. Mario Conson, pizzaiolo del centro storico di, ne è sicuro: qualcosa neinon ha funzionato. Sua figlia, nataindalla moglieal-19, ha vissuto meno di un’ora. L’uomo ieri mattina ha denunciato quanto accaduto al commissariato di polizia Arenella e la Procura diha aperto un’inchiesta, al momento contro ignoti, per vederci chiaro. A partorire in, al sesto mese di gravidanza, è stata Maria Pappagallo. “Mia moglie eraal, aveva avuto dei dolori già la notte. Alle 6 ho chiamato il ginecologo che ha capito che la situazione era già drammatica e ci ...

