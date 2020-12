Lotteria degli scontrini: prima vincita a gennaio (Di martedì 1 dicembre 2020) Il primo passo per giocare è dunque quello di inserire nell'apposita sessione del sito www.Lotteriadegliscontrini.gov.it il proprio codice fiscale e stampare il codice (o salvarlo sui propri device, ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di martedì 1 dicembre 2020) Il primo passo per giocare è dunque quello di inserire nell'apposita sessione del sito www..gov.it il proprio codice fiscale e stampare il codice (o salvarlo sui propri device, ...

Agenzia_Ansa : Via alla lotteria degli scontrini, arriva il codice per giocare Estrazioni da gennaio pagando con le carte. Si vin… - Agenzia_Ansa : Da domani codice #lotteria degli scontrini, si gioca da gennaio #ANSA - repubblica : Lotteria degli scontrini, dal 1°dicembre via alla richiesta del codice. In arrivo anche il cashback di Natale [aggi… - natolibero68 : Un paese con sovranità monetaria e con controllo democratico della BC non ha nessuna necessità di inventarsi stronz… - peppe62291259 : Per una volta mi trovo d'accordo con una decisione governativa..La lotteria degli scontrini, la deducibilità e il r… -