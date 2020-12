L’indagine di Intesa Sanpaolo sul risparmio e le scelte finanziarie degli italiani

Leggi su linkiesta

(Di martedì 1 dicembre 2020) La crisi sanitaria è diventata una crisi economica profonda, con 600 mila famiglie potenzialmente in difficoltà e una su due costretta a ricorrere ai risparmi per far fronte alla crisi (anche se solo il 10,2% vi attinge in misura significativa). È questo il quadro che emerge dalsule sulle2020 curata dalla Direzione Studi e Ricerche die dal Centro Einaudi. L’edizione di quest’anno è stata dedicata ai risparmiatori e agli effetti della pandemia. Secondo lo studio, la pandemia ha fatto esplodere ilprecauzionale. I depositi bancari crescono di 126 miliardi nei 12 mesi terminanti in settembre, e la propensione alsi impenna ...