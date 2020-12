Gli album più belli del 2020: la classifica del TIME (Di martedì 1 dicembre 2020) Altro giorno, altra classifica, se il The Guardian ha stilato la top venti delle canzoni uscite nel 2020, il TIME ha fatto lo stesso con i dischi. Il noto magazine ha pubblicato la classifica dei 10 album più belli degli ultimi 12 mesi. In questo caso a dominare è stata Taylor Swift, che effettivamente è stata la regina della Billboard HOT200 nel 2020 con il suo folklore. A differenza della lista dei singoli migliori dell’anno, in questo caso non c’è traccia di Lady Gaga, Miley Cyrus o Dua Lipa. #1 Taylor Swift – folklore #2 Chloe x Halle – Ungodly Hour #3 Fiona Apple – Fetch the Bolt Cutters #4 The Chicks – Gaslighter #5 Lil Uzi Vert – Eternal Atake #6 Perfume Genius – Set My Heart on Fire Immediately #7 Gabriel Garzón-Montano – Agüita #8 A Reimagining, Makaya ... Leggi su biccy (Di martedì 1 dicembre 2020) Altro giorno, altra, se il The Guardian ha stilato la top venti delle canzoni uscite nel, ilha fatto lo stesso con i dischi. Il noto magazine ha pubblicato ladei 10piùdegli ultimi 12 mesi. In questo caso a dominare è stata Taylor Swift, che effettivamente è stata la regina della Billboard HOT200 nelcon il suo folklore. A differenza della lista dei singoli migliori dell’anno, in questo caso non c’è traccia di Lady Gaga, Miley Cyrus o Dua Lipa. #1 Taylor Swift – folklore #2 Chloe x Halle – Ungodly Hour #3 Fiona Apple – Fetch the Bolt Cutters #4 The Chicks – Gaslighter #5 Lil Uzi Vert – Eternal Atake #6 Perfume Genius – Set My Heart on Fire Immediately #7 Gabriel Garzón-Montano – Agüita #8 A Reimagining, Makaya ...

moankoa : Una delle sue canzoni migliori pochi cazzi solo gli og si ricorderanno quanto ci aveva fatto penare per mesi prima… - keigosbbr : @yoselinbbr NO MA gli album vecchi sono fantastici veramente è che da quando sono andati a sanremo si sono venduti… - darkpand : RT @d_cassandro: Gli anni 80 spiegati in 3 minuti. Al Corley era bello, faceva il buttafuori allo Studio 54, poi è stato Steven Carrington… - obbliderio : anche se il mio album prefe rimarrà sempre follow ma solo perché ci sono troppo legato perché oggettivamente non è… - littlelalicake : RT @vitadafanboy: sapete cosa ci fa infuriare? il fatto che, tralasciando la promo non esistente, le loro etichette discografiche le hanno… -

Ultime Notizie dalla rete : Gli album Gli album Rock col maggiore incasso nella storia R3M TIZIANO FERRO Accetto miracoli: L’esperienza degli altri0

Le avvisaglie di un bellissimo album di cover, accetto miracoli, si sarebbero potute cogliere già nel Sanremo di quest’anno.

Nuovo album per Baglioni: ‘In questa storia che è la mia’ per lasciare un segno

Esce venerdì 4 dicembre il nuovo album di Claudio Baglioni, 'In questa storia che è la mia', a sette anni dall'ultimo disco di inediti 'Con voi'. Quattordici ...

Le avvisaglie di un bellissimo album di cover, accetto miracoli, si sarebbero potute cogliere già nel Sanremo di quest’anno.Esce venerdì 4 dicembre il nuovo album di Claudio Baglioni, 'In questa storia che è la mia', a sette anni dall'ultimo disco di inediti 'Con voi'. Quattordici ...