Gigi D’Alessio: lo choc ed il ritorno di fiamma con l’ex compagna (Di martedì 1 dicembre 2020) Il cantante Gigi D’Alessio a distanza di trent’anni ha ritrovato una sua vecchia fiamma ed ora non la lascerà più andare. Il cantante neomelodico e napoletano DOC negli anni della sua carriera non ha conquistato soltanto il cuore degli italiani, bensì quello di tante fanciulle, tra cui la sua ex compagna e cantante Anna Tatangelo, L'articolo proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di martedì 1 dicembre 2020) Il cantantea distanza di trent’anni ha ritrovato una sua vecchiaed ora non la lascerà più andare. Il cantante neomelodico e napoletano DOC negli anni della sua carriera non ha conquistato soltanto il cuore degli italiani, bensì quello di tante fanciulle, tra cui la sua exe cantante Anna Tatangelo, L'articolo proviene da YesLife.it.

pandadaria : @giovannibrenteg Se penso che daranno il concerto di Gigi D’Alessio potrei anche finirlo alle 20 ?????? - StrikeFirst10 : @tunneldisco Anche io,mai ascoltata. Ma in famiglia ho fan sfegatati di Gigi D'Alessio e appena ho letto il tweet mi è venuta in mente?? - sadKrocco : ho visto gigi in tendenza e pensavo fosse Gigi D’Alessio porca puttana quando torni a cantare ai battesimi dei mafiosi - mapropriono : Eh bella raga passato grazie alla discografia di gigi d'alessio - junioreraldo : Gigi D'Alessio feat Maradona - Perdere l'Amore - Ho visto Maradona -

Ultime Notizie dalla rete : Gigi D’Alessio HTTP/1.1 Server Too Busy