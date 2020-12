Donna positiva partorisce in casa, ma la neonata muore: indaga la Procura (Di martedì 1 dicembre 2020) Donna positiva partorisce in casa ma la neonata purtroppo muore: notizia tragica nel napoletano. La Procura indaga per omicidio colposo. Choc nel napoletano: Donna positiva al Covid-19 partorisce in casa ma la neonata, purtroppo, non ce l’ha fatta. E’ successo al borgo di Sant’Antonio, proprio nel centro storico della città. Come riporta l’ANSA, la Procura L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di martedì 1 dicembre 2020)inma lapurtroppo: notizia tragica nel napoletano. Laper omicidio colposo. Choc nel napoletano:al Covid-19inma la, purtroppo, non ce l’ha fatta. E’ successo al borgo di Sant’Antonio, proprio nel centro storico della città. Come riporta l’ANSA, laL'articolo proviene da Inews.it.

