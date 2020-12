Detto Fatto, Selvaggia Lucarelli a Emily Angelillo: «Hai 38 anni, se ti chiedono di scul*** dici di no» (Di martedì 1 dicembre 2020) Duro attacco di Selvaggia Lucarelli. Il video sulla spesa sexy, andato in onda a Detto Fatto su Rai2, continua a provocare polemiche. L’insegnante di pole dance protagonista del siparietto, Emily Angelillo, in diverse interviste ha ribadito di non avere alcuna responsabilità e ha spiegato più volte che le è stato semplicemente dato un copione. Selvaggia Lucarelli contesta la ballerina di “Detto Fatto” Il comportamento della ballerina, però, è stato contestato da Selvaggia Lucarelli, che infatti su Twitter ha scritto: «A me non sembra che le responsabilità, in giro, si siano attribuite a lei, ma visto che la ragazza si erge a vittima da giorni: ciccia, hai 38 anni. Ti ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 1 dicembre 2020) Duro attacco di. Il video sulla spesa sexy, andato in onda asu Rai2, continua a provocare polemiche. L’insegnante di pole dance protagonista del siparietto,, in diverse interviste ha ribadito di non avere alcuna responsabilità e ha spiegato più volte che le è stato semplicemente dato un copione.contesta la ballerina di “” Il comportamento della ballerina, però, è stato contestato da, che infatti su Twitter ha scritto: «A me non sembra che le responsabilità, in giro, si siano attribuite a lei, ma visto che la ragazza si erge a vittima da giorni: ciccia, hai 38. Ti ...

