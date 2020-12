Dea Capital | informativa sul buy-back

Leggi su quifinanza

(Di martedì 1 dicembre 2020) (Teleborsa) – DeAha comunicato di aver acquistato, nell’ambito dell’autorizzazione all’acquisto di azioni proprie deliberata dall’Assemblea del 20 aprile 2020, dal 23 al 27 novembre 2020, complessivamente 265.709 azioni ordinarie (pari allo 0,099% dele sociale) al prezzo unitario medio di 1,1022 euro, per un controvalore complessivo di 292.861,68 euro. A seguito degli acquisti finora effettuati, la Società detiene 6.174.348 azioni proprie pari al 2,3159% dele sociale. Vigoroso rialzo, a Milano, per Deache archivia la sessione in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 3,02%.