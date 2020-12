Crisanti: “Parlare di sci con 600 morti? Non è un paese normale” (Di martedì 1 dicembre 2020) “Rimango senza parole che si parli di sci con 600 morti al giorno. Andare a sciare per divertirsi sapendo che questo causerà un aumento dei contagi e dei morti? Penso che questo non sia un paese normale”. Lo ha dichiarato a ‘Buongiorno’, su Sky Tg24, il virologo Andrea Crisanti, direttore del Laboratorio di Microbiologia dell’università di Padova. “Il problema non è l’impianto da sci, se sanifico le cabine o i sedili delle seggiovie – ha precisato – Il problema è l’assembramento che si crea prima e dopo, la socialità che c’è, gli alberghi pieni”. Riguardo al rischio che gli italiani vadano a sciare all’estero, per Crisanti “bisognerebbe raggiungere un accordo europeo. Servirebbe la responsabilità di altri Paesi, Svizzera, Austria, Francia, peraltro ancora toccati pesantemente”. Leggi ... Leggi su nextquotidiano (Di martedì 1 dicembre 2020) “Rimango senza parole che si parli di sci con 600al giorno. Andare a sciare per divertirsi sapendo che questo causerà un aumento dei contagi e dei? Penso che questo non sia un. Lo ha dichiarato a ‘Buongiorno’, su Sky Tg24, il virologo Andrea, direttore del Laboratorio di Microbiologia dell’università di Padova. “Il problema non è l’impianto da sci, se sanifico le cabine o i sedili delle seggiovie – ha precisato – Il problema è l’assembramento che si crea prima e dopo, la socialità che c’è, gli alberghi pieni”. Riguardo al rischio che gli italiani vadano a sciare all’estero, per“bisognerebbe raggiungere un accordo europeo. Servirebbe la responsabilità di altri Paesi, Svizzera, Austria, Francia, peraltro ancora toccati pesantemente”. Leggi ...

