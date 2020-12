Covid, tamponi in farmacia. Biologi pronti ad impugnare l’intesa tra Regione, Federfarma ed Assofarm (Di martedì 1 dicembre 2020) “tamponi rapidi anti-Covid nelle farmacie della Campania: l’Ordine Nazionale dei Biologi è pronto ad impugnare il protocollo stipulato tra Regione Campania, Federfarma Campania ed Assofarm Campania in quanto lesivo dei legittimi interessi della categoria dei Biologi”. Lo dichiara, in una nota, il senatore Vincenzo D’Anna, presidente dell’Ordine Nazionale dei Biologi. “Nel provvedimento adottato – spiega D’Anna – si consente a figure professionali che non sono in possesso delle ‘speciali competenze’ previste dalla legge, di eseguire veri e propri esami di laboratorio, screening analitici antigenici che nulla hanno a che fare con i cosiddetti test in autodiagnosi che un cittadino può eseguire normalmente in farmacia”. ... Leggi su ildenaro (Di martedì 1 dicembre 2020) “rapidi anti-nelle farmacie della Campania: l’Ordine Nazionale deiè pronto adil protocollo stipulato traCampania,Campania edCampania in quanto lesivo dei legittimi interessi della categoria dei”. Lo dichiara, in una nota, il senatore Vincenzo D’Anna, presidente dell’Ordine Nazionale dei. “Nel provvedimento adottato – spiega D’Anna – si consente a figure professionali che non sono in possesso delle ‘speciali competenze’ previste dalla legge, di eseguire veri e propri esami di laboratorio, screening analitici antigenici che nulla hanno a che fare con i cosiddetti test in autodiagnosi che un cittadino può eseguire normalmente in”. ...

SkyTG24 : Covid, test e tamponi abusivi: sanzioni per 145mila euro in 67 centri - fattoquotidiano : Covid, l’antimafia indaga sui tamponi al Monza Calcio di Berlusconi. Si sospetta la mano della criminalità organizz… - emergency_ong : EMERGENCY in #Calabria: al via dal #27novembre un servizio di #tamponi antigenici rapidi a #Polistena per le fasce… - Sakurauchi_Hime : RT @Genevi2020: La curva dei contagi sta calando semplicemente perché la gente chiusa in casa non va a farsi il tampone. No tamponi, no Cov… - Telebari : Covid a Bari, al via lo screening sui dipendenti del Comune: tamponi rapidi agli agenti della Polizia Locale -… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid tamponi HTTP/1.1 Server Too Busy