Coronavirus, Hamilton positivo con sintomi lievi, niente Gp Sakhir (Di martedì 1 dicembre 2020) ROMA (ITALPRESS) – Lewis Hamilton, pluri-iridato di Formula 1, è positivo al Covid-19. Lo rende noto il sito ufficiale della F.1. Il sette volte campione del mondo non potrà così partecipare nel prossimo fine settimana al Gran Premio di Sakhir, nel Bahrain. Hamilton, che ha conquistato il titolo quest'anno in Turchia e vinto il Gran Premio del Bahrain domenica, secondo quanto fa sapere la Mercedes è stato testato tre volte la scorsa settimana, inclusa la domenica pomeriggio come parte del normale programma di test, restituendo ogni volta un risultato negativo. Ieri mattina, però, il 35enne pilota di Stevenage si è svegliato con sintomi lievi ed è stato informato che un contatto, prima dell'arrivo in Bahrain, era successivamente risultato positivo. ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 1 dicembre 2020) ROMA (ITALPRESS) – Lewis, pluri-iridato di Formula 1, èal Covid-19. Lo rende noto il sito ufficiale della F.1. Il sette volte campione del mondo non potrà così partecipare nel prossimo fine settimana al Gran Premio di, nel Bahrain., che ha conquistato il titolo quest'anno in Turchia e vinto il Gran Premio del Bahrain domenica, secondo quanto fa sapere la Mercedes è stato testato tre volte la scorsa settimana, inclusa la domenica pomeriggio come parte del normale programma di test, restituendo ogni volta un risultato negativo. Ieri mattina, però, il 35enne pilota di Stevenage si è svegliato coned è stato informato che un contatto, prima dell'arrivo in Bahrain, era successivamente risultato. ...

