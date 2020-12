Champions | l' Inter vince in Germania e spera ancora Atalanta occasione sprecata

(Di mercoledì 2 dicembre 2020) L'batte Borussia Monchengladbach 2-3 nella partita valida per la quinta giornata del gruppo B diLeague giocata al Borussia Park di Monchengladbach. Una vittoria "pesante" per i ...

OptaPaolo : 2008 - La rete di #Darmian è arrivata su assist di Gagliardini: era da novembre 2008 che un giocatore italiano dell… - Inter : ??? | MATCH REPORT Un'Inter feroce, generosa e forte, irriducibile ?? Il racconto di #BorussiaInter minuto per minu… - Inter : ??? | DICHIARAZIONI 'Grazie ai miei compagni' ??? Così Romelu #Lukaku a fine partita ?? #BorussiaInter ????… - infoitsport : Champions, 8 squadre già agli ottavi: Inter costretta a vincere, all'Atalanta basta il pari - Sportmediaset - diegocecati : RT @Ale_Rimi: Che competizione pazza è la Champions League. Come l'#Inter. #BorussiaInter -

MILANO - I milanesi tremano all'83mo quando Plea segna e li raggiunge, ma il gol viene annullato. La squadra di Antonio Conte, almeno per ora, resta in corsa. L'Atalanta pareggia con i danesi del Midt ...Champions League, Inter: ecco le combinazioni per qualificarsi agli ottavi. Nell'ultimo turno nerazzurri impegnati al Meazza contro lo Shakhtar Donetsk.