Carol Alt | i suoi primi 60 anni e una bellezza stratosferica

Leggi su vanityfair

(Di martedì 1 dicembre 2020) Prima di Claudia, Naomi, Cindy, Linda, Christy, Elle e Kate c’era lei. Carol Alt, modella from New York che nel 1987 ha stregato l’Italia nei panni della ragazza ribelle del jet set nostrano, (la favolosa) Marina Ripa di Meana, nel film cult I miei primi quarant’anni. Occhioni che più azzurri non si può, lineamenti da bambola, sorriso da star, chioma fluente e iper glossy, gambe mozzafiato (degne di nota ancora oggi). Carol Alt, protagonista della pellicola cult I miei primi 40 anni