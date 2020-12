Calano i contagi ma torna a salire il tasso di positività. Ieri 672 decessi (Di martedì 1 dicembre 2020) Come ogni inizio di settimana scendono i contagi anche per effetto di meno tamponi eseguiti: nelle ultime 24 ore registrati poco più di 16mila nuovi casi. Terribile il mese di novembre con più di ... Leggi su tg.la7 (Di martedì 1 dicembre 2020) Come ogni inizio di settimana scendono ianche per effetto di meno tamponi eseguiti: nelle ultime 24 ore registrati poco più di 16mila nuovi casi. Terribile il mese di novembre con più di ...

Ultime Notizie dalla rete : Calano contagi Calano contagi e ricoveri, aumentano i decessi: la settimana del virus in Toscana Il Tirreno Covid - Contagi in calo Non si ferma la scia di morte

AVELLINO- Il contagio resta sotto quota cento, sono novantuno i casi scoperti dalle attività dell’Asl di Avellino su tutto il territorio provinciale. Ma non si ferma perà la vera e propria scia di mor ...

Contagi, uno su quattro avviene a Pesaro In provincia si salva solo Monte Cerignone

La mappa della diffusione del covid: dopo il capoluogo e Fano, massima attenzione su Fermignano, Colli al Metauro e Mondolfo. Intanto calano i ricoveri negli ospedali, ma c’è un lieve aumento nelle te ...

AVELLINO- Il contagio resta sotto quota cento, sono novantuno i casi scoperti dalle attività dell'Asl di Avellino su tutto il territorio provinciale. Ma non si ferma perà la vera e propria scia di mor ...