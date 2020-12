Amici | è guerra tra Cuccarini e Celentano

Leggi su solodonna

(Di martedì 1 dicembre 2020) Le due “professoresse” di ballo nella trasmissionedi Maria De Filippi sono da subito entrate in contrasto e in competizione fra loro e già volano gli stracci. Maria de Filippi non saluta lae lei s’infuria, lanon tace e ironica risponde: “Sei gelosa?”. Poi l’insegnante “storica” del programma asfalta una alunna e “La più amata dagli italiani” interviene. E sono subito scintille, laArticolo completo: dal blog SoloDonna