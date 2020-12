VALORANT First Strike arriva in Medio Oriente e Nord Africa (Di lunedì 30 novembre 2020) Per VALORANT First Strike ci sono ulteriori aggiornamenti: Riot Games attualmente sta qualificando squadre da tutto il mondo ed è incluso anche una competizione in due fasi in Medio Oriente e Nord Africa (MENA). A causa delle restrizioni dovute alla pandemia da COVID-19, VALORANT non avrà un evento LAN come avvenuto ai Mondiali di League of Legends ma ospiterà una serie di competizioni internazionali. Il primo a partire è Strike rabia, che darà il lancio alle competizioni regionali di Riot Games. Le squadre che si sono classificate in MENA per il loro campionati, hanno attraversato tre eventi subregionali nei paesi del GCC (Gulf Cooperation Council), Nord Africa, Levante ed Egitto. MENA ha un ruolo ... Leggi su esports247 (Di lunedì 30 novembre 2020) Perci sono ulteriori aggiornamenti: Riot Games attualmente sta qualificando squadre da tutto il mondo ed è incluso anche una competizione in due fasi in(MENA). A causa delle restrizioni dovute alla pandemia da COVID-19,non avrà un evento LAN come avvenuto ai Mondiali di League of Legends ma ospiterà una serie di competizioni internazionali. Il primo a partire èrabia, che darà il lancio alle competizioni regionali di Riot Games. Le squadre che si sono classificate in MENA per il loro campionati, hanno attraversato tre eventi subregionali nei paesi del GCC (Gulf Cooperation Council),, Levante ed Egitto. MENA ha un ruolo ...

