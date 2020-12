Va Diego. Vola, dormi, riposa. Muore anche il mare (Di lunedì 30 novembre 2020) FALLI DA DIETRO – COMMENTO ALLA 9a GIORNATA DEL CAMPIONATO 2020-21 Al minuto 10 si ferma il tempo su tutti gli stadi. Brividi. Consentite le lacrime. Il calcio in era Covid mi sembra ancora difficile da decifrare. Fioccheranno gli infortuni purtroppo. Tantissime partite, zero pause, stagione lunghissima, preparazione inesistente. Peseranno un sacco le coppe quest’anno. Bisogna avere pazienza. E un po’ di culo. Delle quattro di Champions ha vinto solo l’Inter. Che è anche l’unica ad aver perso in Champions. Nell’avvilente sfida contro il Real. Tanto avvilente che ancora una volta la panchina del Parrucca pare abbia tremato. Espugnano il Mapei dei temutissimi Ceramisti, i Suninter. Vincono. Bisogna avere culo. E loro ne hanno in notevole dose. Perché una mano generosa la dà il Conte Vlad (complice il portiere Consigli) che ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 30 novembre 2020) FALLI DA DIETRO – COMMENTO ALLA 9a GIORNATA DEL CAMPIONATO 2020-21 Al minuto 10 si ferma il tempo su tutti gli stadi. Brividi. Consentite le lacrime. Il calcio in era Covid mi sembra ancora difficile da decifrare. Fioccheranno gli infortuni purtroppo. Tantissime partite, zero pause, stagione lunghissima, preparazione inesistente. Peseranno un sacco le coppe quest’anno. Bisogna avere pazienza. E un po’ di culo. Delle quattro di Champions ha vinto solo l’Inter. Che èl’unica ad aver perso in Champions. Nell’avvilente sfida contro il Real. Tanto avvilente che ancora una volta la panchina del Parrucca pare abbia tremato. Espugnano il Mapei dei temutissimi Ceramisti, i Suninter. Vincono. Bisogna avere culo. E loro ne hanno in notevole dose. Perché una mano generosa la dà il Conte Vlad (complice il portiere Consigli) che ...

