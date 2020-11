Uomini e Donne, Roberta Di Padua su Riccardo Guarnieri: “Ho preso una sbandata” (Di lunedì 30 novembre 2020) Roberta Di Padua è tornata di recente ad amoreggiare con Riccardo Guarnieri e non nasconde di aver preso una sbandata per il cavaliere in passato, quando lui frequentava in parallelo la dama Ida Platano a Uomini e Donne. Quest’ultima è solo una delle indiscrezioni che la dama del Trono Over dalla fulva chioma, Roberta, ha rilasciato in un’intervista concessa al magazine ufficiale di Uomini e Donne. Nell’articolo, vi svisceriamo tutte le nuove rivelazioni della protagonista veterana del dating-show di Canale 5. Uomini e Donne, Roberta Di Padua sempre più vicina a Riccardo Guarnieri In un’intervista concessa a ... Leggi su anticipazionitv (Di lunedì 30 novembre 2020)Diè tornata di recente ad amoreggiare cone non nasconde di averuna sbandata per il cavaliere in passato, quando lui frequentava in parallelo la dama Ida Platano a. Quest’ultima è solo una delle indiscrezioni che la dama del Trono Over dalla fulva chioma,, ha rilasciato in un’intervista concessa al magazine ufficiale di. Nell’articolo, vi svisceriamo tutte le nuove rivelazioni della protagonista veterana del dating-show di Canale 5.Disempre più vicina aIn un’intervista concessa a ...

