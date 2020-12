Tiki Taka Auriemma a Mughini “Non hai portato rispetto a Napoli e ai napoletani” (Di martedì 1 dicembre 2020) Auriemma risponde a Mughini "Non hai portato rispetto a Napoli e ai ... Leggi su spettacoloitaliano (Di martedì 1 dicembre 2020)risponde a"Non haie ai ...

mpasquetto1 : @MilanNewsit A tiki taka sto buffone difendeva a spada tratta la Juve... un altro suddito - news_rimini : Calcio a 5, Virtus corsara, il big match contro il Tiki Taka finisce 4-2 - Rimini - Sport - JuventusJay : RT @junews24com: Ferrero: «Senza la Juve non ci sarebbe la Serie A, vincerà lo Scudetto» - - IdiotHunter3 : @EdoardoMecca1 La colpa non è sua ma di chi l'ha comprato. Un contropiedista in una squadra che vuole fare il tiki… - moggifake : Sono un miserabile. Tu invece sei un mughini. E questo è il peggior insulto che io possa farti. -