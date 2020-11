Scuola, oggi rientro per 719mila studenti: caos e incognite (Di lunedì 30 novembre 2020) Primo rientro in classe, oggi, per quasi 720mila studenti di Scuola media nelle regioni diventate arancioni. Ma per il rientro di tutti i ragazzi delle superiori, oggi impegnati con le lezioni a ... Leggi su leggo (Di lunedì 30 novembre 2020) Primoin classe,, per quasi 720miladimedia nelle regioni diventate arancioni. Ma per ildi tutti i ragazzi delle superiori,impegnati con le lezioni a ...

vladiluxuria : Oggi sul quotidiano cattolico L’Avvenire un articolo dal titolo “L’identità di genere a scuola perché se ne può par… - sole24ore : La prima pagina del Sole 24 Ore di oggi: in apertura l'effetto #Covid sul consumo di #farmaci e il #decreto sulla… - alexbarbera : Macron annuncia la distribuzione dei primi vaccini in Francia fra fine dicembre e inizio gennaio. Se la curva epide… - catenaaurea66 : RT @Pupi18054216: Anche oggi un giorno di non scuola. Ieri centro e negozi affollatissimi. Crepate, maledetti. - IlMagodiIos : RT @IlGualty: Oggi sono tornati a scuola i ragazzi di seconda e terza media lombardi. Nel mio paese il servizio trasporto scolastico non ha… -