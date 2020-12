Scuola: governo 'chiama' prefetti, a loro la regia dei rientri in classe (Di lunedì 30 novembre 2020) Roma, 30 nov. (Adnkronos) - Il rientro sui banchi passerà dai prefetti. Per far tornare a Scuola in presenza i ragazzi dei licei e delle scuole superiori di tutt'Italia il governo, a quanto apprende l'Adnkronos da autorevoli fonti dell'esecutivo, pensa a presidi sul territorio, una sorta di cabina di regia che verrà affidata, appunto, ai prefetti in persona. A loro il compito di mettere attorno al tavolo i soggetti coinvolti dal ritorno alla didattica in presenza, bandita alle superiori anche nelle regioni a minor rischio, ovvero quelle in area gialla. Autorevoli fonti di governo raccontano all'Adnkronos di un'intesa di massima che vedrebbe d'accordo la ministra dell'Istruzione Lucia Azzolina, la responsabile dell'Interno Luciana Lamorgese e la titolare dei Trasporti ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 30 novembre 2020) Roma, 30 nov. (Adnkronos) - Il rientro sui banchi passerà dai. Per far tornare ain presenza i ragazzi dei licei e delle scuole superiori di tutt'Italia il, a quanto apprende l'Adnkronos da autorevoli fonti dell'esecutivo, pensa a presidi sul territorio, una sorta di cabina diche verrà affidata, appunto, aiin persona. Ail compito di mettere attorno al tavolo i soggetti coinvolti dal ritorno alla didattica in presenza, bandita alle superiori anche nelle regioni a minor rischio, ovvero quelle in area gialla. Autorevoli fonti diraccontano all'Adnkronos di un'intesa di massima che vedrebbe d'accordo la ministra dell'Istruzione Lucia Azzolina, la responsabile dell'Interno Luciana Lamorgese e la titolare dei Trasporti ...

