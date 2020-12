Roma. ‘Dacci 400 euro’: lo zio si rifiuta e loro lo picchiano, arrestati 2 nipoti (Di lunedì 30 novembre 2020) Hanno chiesto 400 euro allo zio, lui si è rifiutato e loro hanno pensato bene di aggredirlo. E’ successo ieri, nel tardo pomeriggio, in via Principe Umberto, quando gli agenti della Polizia di Stato del commissariato Viminale e Trastevere sono intervenuti dopo aver ricevuto la segnalazione di una lite animata tra più persone. I fatti Quando i poliziotti sono arrivati sul posto, hanno notato la presenza di un uomo disteso sul marciapiede che lamentava forti dolori. Lo stesso ha raccontato di essere stato aggredito da 4 persone, due conosciuti perché suoi nipoti che, al suo rifiuto di consegnargli i soldi, 400 euro, lo hanno colpito al capo, all’addome ed in altri punti del corpo con pugni sferrati, brandendo tra le mani un grosso coltello da cucina con il manico in plastica. La vittima durante il suo racconto ha proseguito dicendo che, ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 30 novembre 2020) Hanno chiesto 400 euro allo zio, lui si èto ehanno pensato bene di aggredirlo. E’ successo ieri, nel tardo pomeriggio, in via Principe Umberto, quando gli agenti della Polizia di Stato del commissariato Viminale e Trastevere sono intervenuti dopo aver ricevuto la segnalazione di una lite animata tra più persone. I fatti Quando i poliziotti sono arrivati sul posto, hanno notato la presenza di un uomo disteso sul marciapiede che lamentava forti dolori. Lo stesso ha raccontato di essere stato aggredito da 4 persone, due conosciuti perché suoiche, al suo rifiuto di consegnargli i soldi, 400 euro, lo hanno colpito al capo, all’addome ed in altri punti del corpo con pugni sferrati, brandendo tra le mani un grosso coltello da cucina con il manico in plastica. La vittima durante il suo racconto ha proseguito dicendo che, ...

