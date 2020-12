Roma, circo in difficoltà, non ci sono i fondi per comprare il cibo agli animali: la Polizia Locale organizza una colletta (Di lunedì 30 novembre 2020) circo Togni a Capannelle, iniziativa di solidarietà della Polizia Locale che ha raccolto i fondi per l’acquisto di cibo per gli animali. Oggi è stata consegnata la prima partita di fieno. Il circo Togni è in difficoltà: ci pensa la Polizia Locale di Roma L’importante iniziativa di solidarietà è stata avviata dalla Polizia Locale di Roma Capitale per dare un aiuto concreto al circo Lidia Togni, fermo dal mese di marzo a causa dell’emergenza Covid. sono stati gli agenti del VII Gruppo Tuscolano a dare impulso ad una raccolta fondi tra il personale per l’acquisto di cibo per gli ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 30 novembre 2020)Togni a Capannelle, iniziativa di solidarietà dellache ha raccolto iper l’acquisto diper gli. Oggi è stata consegnata la prima partita di fieno. IlTogni è in: ci pensa ladiL’importante iniziativa di solidarietà è stata avviata dalladiCapitale per dare un aiuto concreto alLidia Togni, fermo dal mese di marzo a causa dell’emergenza Covid.stati gli agenti del VII Gruppo Tuscolano a dare impulso ad una raccoltatra il personale per l’acquisto diper gli ...

