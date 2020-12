Report, stasera su Rai3 la seconda ondata di contagi e il caso Alitalia (Di lunedì 30 novembre 2020) stasera su Rai3, alle 21:20, torna Report con la nuova puntata di stagione che si occuperà di Alitalia e della seconda ondata di contagi: era evitabile? Report torna stasera su Rai3 alle 21:20, con una nuova puntata che continuerà ad occuparsi di Coronavirus ponendosi diverse domande sulla seconda ondata di contagi: era evitabile? Si parte con "Allacciate le cinture" di Danilo Procaccianti. In questo periodo si parla tanto di Alitalia perché il governo Conte ha deciso di stanziare 3 miliardi di euro per salvarla, che si aggiungono ai tanti soldi pubblici messi in campo in quello che sembra un pozzo senza fondo. E quando è toccato ai privati? L'ultima ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 30 novembre 2020)su, alle 21:20, tornacon la nuova puntata di stagione che si occuperà die delladi: era evitabile?tornasualle 21:20, con una nuova puntata che continuerà ad occuparsi di Coronavirus ponendosi diverse domande sulladi: era evitabile? Si parte con "Allacciate le cinture" di Danilo Procaccianti. In questo periodo si parla tanto diperché il governo Conte ha deciso di stanziare 3 miliardi di euro per salvarla, che si aggiungono ai tanti soldi pubblici messi in campo in quello che sembra un pozzo senza fondo. E quando è toccato ai privati? L'ultima ...

antoniomariana6 : La #Gruber di #ottoemezzo stasera dovrebbero farsi un esame di coscienza su Ranieri #Guerra e #Oms #Report… - Delia886799071 : @reportrai3 grazie a Report stasera assisteremo l'ennesima brutta pagina ITALIANA. Che schifo. Orgoglio d'essere it… - BCarazzolo : RT @carpa2019: #Report DA NON PERDERE STASERA 21.20 @RaiTre - 1969Tonger : RT @mariansir: E anche stasera #Report entra in possesso e mostra materiale che in un altro Paese creerebbe un terremoto. Ma noi viviamo i… - paola94364981 : RT @mariansir: E anche stasera #Report entra in possesso e mostra materiale che in un altro Paese creerebbe un terremoto. Ma noi viviamo i… -