Rapine a hotel e benzinai | ordinanza in carcere per due persone

(Di lunedì 30 novembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoCaserta – I carabinieri hanno notificato un’di custodia cautelare ina due uomini di 35 e 22 anni, accusati di aver commesso trenei mesi di febbraio e marzo del 2019 nel Napoletano. I due (residenti a Casal di Principe nel Casertano) sono già detenuti da tempo a Poggioreale dopo essere stati arrestati in flagranza in seguito ad un altro colpo; nel frattempo la Procura di Napoli Nord ha intensificato le indagini sulla coppia di banditi, accertando la loro responsabilità in relazione a duecommesse ai danni dei portieri di due, uno ubicato nel capoluogo partenopeo, l’altro a Casoria, e un terzo raid ai danni di un distributore di benzina di Casalnuovo ; in questa circostanza i malviventi esplosero anche un colpo di pistola verso un ...