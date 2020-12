Previdenza, Fond. Enasarco: da assemblea ok a budget, primo atto nuova assemblea (Di lunedì 30 novembre 2020) Roma, 30 nov. (Adnkronos/Labitalia) - Nella sua prima seduta di insediamento la nuova assemblea dei delegati della Fondazione Enasarco approva il budget assestato 2020 e la previsione di budget economico per il 2021. Si tratta di un atto dovuto, conseguente al doveroso rispetto dei tempi di approvazione dei documenti di programmazione previsti dalla normativa vigente e richiesti dai ministeri vigilanti. Il documento è stato redatto tenendo conto solamente degli impegni ordinari e di quelli che rappresentano l'esecuzione di deliberazioni già assunte dal cda uscente, in considerazione della prossima costituzione del nuovo Consiglio, la cui elezione è prevista per il prossimo 23 dicembre. Completato l'iter statutario di rinnovo, la ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 30 novembre 2020) Roma, 30 nov. (Adnkronos/Labitalia) - Nella sua prima seduta di insediamento ladei delegati dellaazioneapprova ilassestato 2020 e la previsione dieconomico per il 2021. Si tratta di undovuto, conseguente al doveroso rispetto dei tempi di approvazione dei documenti di programmazione previsti dalla normativa vigente e richiesti dai ministeri vigilanti. Il documento è stato redtenendo conto solamente degli impegni ordinari e di quelli che rappresentano l'esecuzione di deliberazioni già assunte dal cda uscente, in considerazione della prossima costituzione del nuovo Consiglio, la cui elezione è prevista per il prossimo 23 dicembre. Completato l'iter statutario di rinnovo, la ...

Notiziedi_it : Previdenza, Fond. Enasarco: da assemblea ok a budget, primo atto nuova assemblea - TV7Benevento : Previdenza, Fond. Enasarco: da assemblea ok a budget, primo atto nuova assemblea... - fisco24_info : Previdenza, Fond. Enasarco: da assemblea ok a budget, primo atto nuova assemblea : - Adnkronos : Previdenza, Fond. #Enasarco: da assemblea ok a budget, primo atto nuova assemblea - MProfessionisti : La Fond. Inarcassa, approva la proposta Fi sul fondo perduto -

Ultime Notizie dalla rete : Previdenza Fond HTTP/1.1 Server Too Busy