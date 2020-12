Pokémon | Kadabra sta per tornare! L' illusionista Uri Geller ' fa pace' con Nintendo dopo una disputa legale durata 20 anni

Leggi su eurogamer

(Di lunedì 30 novembre 2020) Uriha finalmente revocato la sua decisione di impedire adi usareinaver ricevuto "enormi quantità di email" ed è "veramente dispiaciuto" per lascoppiata 20fa. Ilè scomparso all'inizio degli2000cheha organizzato una battagliaper il fatto che ilusava la sua immagine. In particolare, l'ha affermato che ilfosse un "personaggio occulto e malvagio" (via VG247) e ha lottato per impedire adi usarlo. Ora, tuttavia, sembra che l'abbia cambiato idea. Leggi altro...