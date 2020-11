Pirlo in confusione | la concretezza della Juve di Allegri è un ricordo ma per Agnelli non è in discussione

Leggi su dailynews24

(Di lunedì 30 novembre 2020) Quella vista in queste prime uscite stagionali non è certo lantus che i tifosi si aspettavano, la squadra di Andreasta faticando a trovare gioco e continuità di risultati e qualche malumore dall’ambiente si inizia a percepire.è apparso in, i continui cambi di formazione e le difficoltà nel dare un’impronta L'articolo