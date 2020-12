Non ce l'ha fatta Vincenzo, il bimbo di Taranto che lottava contro un raro tumore alle ossa (Di lunedì 30 novembre 2020) Per lui si era mobilitato il quartiere Tamburi per organizzare una raccolta fondi che gli permettesse di andare a Roma e sottoporsi a un intervento al midollo. Le sue condizioni si erano aggravate ... Leggi su today (Di lunedì 30 novembre 2020) Per lui si era mobilitato il quartiere Tamburi per organizzare una raccolta fondi che gli permettesse di andare a Roma e sottoporsi a un intervento al midollo. Le sue condizioni si erano aggravate ...

CarloCalenda : Al Governo abbiamo mandato ogni proposta fatta pubblicamente e se ti ricordi anche il modello di struttura per gest… - fanpage : Il piccolo Vincenzo non ce l'ha fatta - FBiasin : Mettere #Eriksen sullo 0-2 a 5 minuti dal termine significa che: 1) Ha combinato qualcosa di grave. 2) Lo vuoi pro… - Pe_Es_ : @jo19N26 Magari se leggessero. Era già pronta come quarta maglia. Il destino ha voluto che fosse alla 9° giornata.… - LadyRoran : Mi sono fatta il FSE perché non ho voglia/tempo di andare in un cazzo di studio medico con i mezzi pubblici e col f… -

Ultime Notizie dalla rete : Non fatta HTTP/1.1 Server Too Busy