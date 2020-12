Next Generation Eu, attenzione ai conflitti di competenza. Il monito di Cipolletta (Di lunedì 30 novembre 2020) “L’Italia ha una storia di conflitti di competenza molto accentuata: per operare in fretta e operare bene dovremmo fare leva sulle strutture già esistenti, anziché inventarne di nuove”. L’economista e presidente di Assonime, Innocenzo Cipolletta, non ha dubbi: la proposta a cui starebbe lavorando Palazzo Chigi sulla governance per il Recovery Fund italiano rischierebbe, a suo avviso, “di provocare la paralisi dei provvedimenti”. “Penso che i ministeri non vadano bypassati”, ha spiegato ancora a Formiche.net Cipolletta, che nei giorni scorsi, insieme al direttore generale dell’associazione Stefano Micossi, ha presentato le idee di Assonime sull’organizzazione che il nostro Paese dovrebbe darsi per rispondere adeguatamente a questa sfida così rilevante. In questo senso Cipolletta ha sottolineato come ... Leggi su formiche (Di lunedì 30 novembre 2020) “L’Italia ha una storia didimolto accentuata: per operare in fretta e operare bene dovremmo fare leva sulle strutture già esistenti, anziché inventarne di nuove”. L’economista e presidente di Assonime, Innocenzo, non ha dubbi: la proposta a cui starebbe lavorando Palazzo Chigi sulla governance per il Recovery Fund italiano rischierebbe, a suo avviso, “di provocare la paralisi dei provvedimenti”. “Penso che i ministeri non vadano bypassati”, ha spiegato ancora a Formiche.net, che nei giorni scorsi, insieme al direttore generale dell’associazione Stefano Micossi, ha presentato le idee di Assonime sull’organizzazione che il nostro Paese dovrebbe darsi per rispondere adeguatamente a questa sfida così rilevante. In questo sensoha sottolineato come ...

