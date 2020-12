Monza, 42enne accoltellato a morte da due adolescenti (Di lunedì 30 novembre 2020) Monza, adolescenti accoltellano a morte un 42enne vicino alle case popolari: i vestiti sporchi di sangue ancora in lavatrice. Due ragazzini minorenni sono stati fermati a Monza domenica, accusati di aver ucciso volontariamente un uomo di 42 anni. I due, di 14 e 15 anni, potrebbero aver agito per vendetta: uno dei due ha ammesso L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di lunedì 30 novembre 2020)accoltellano aunvicino alle case popolari: i vestiti sporchi di sangue ancora in lavatrice. Due ragazzini minorenni sono stati fermati adomenica, accusati di aver ucciso volontariamente un uomo di 42 anni. I due, di 14 e 15 anni, potrebbero aver agito per vendetta: uno dei due ha ammesso L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

