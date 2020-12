Midtjylland | Scholz pre Atalanta | «All’andata una dura lezione»

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 30 novembre 2020), difensore del, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro l’in Champions League Alexander, difensore del, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Champions League in casa dell’. «La prima partita è stata una, pensavo di essere ancora nelle giovanili dove paghi ogni minimo errore. Domani cercheremo di mantenere la concentrazione, in ogni caso dobbiamo crescere. Hanno un attacco forte, terremo tutti sott’occhio, ma non mi preoccupo dei giocatori nerazzurri». Leggi su Calcionews24.com