Mes | Battelli | ‘tassello ingranaggio più ampio | obiettivo Recovery subito’

Leggi su ildenaro

(Di lunedì 30 novembre 2020) Roma, 30 nov. (Adnkronos) – “Ringrazio Vito Crimi per la chiarezza e la saggezza con le quali ha saputo affrontare il discorso Mes in una fase delicata. Questo è il momento del pragmatismo, della lungimiranza, della presa d’atto, laddove ce ne fosse ancora bisogno, che siamo di fronte a un semplice componente di unmolto piùe complesso e che, per questo, non può prendere il sopravvento. Dovremmo anche essere consapevoli del fatto che siamo uno dei 27 Stati membri e che, se pretendiamo trasparenza e libertà dagli altri, non possiamo essere noi i primi a porre veti impedendo l’attivazione del Meccanismo europeo di stabilità a quei Paesi che volessero richiederla. I dubbi permangono e li abbiamo esposti ma siamo davanti a uno scenario dove ogni elemento deve essere collocato in un contesto più”. Lo dichiara, in ...