Informazioni finanziarie, S&P Global potrebbe comprare IHS Markit per 44 miliardi (Di lunedì 30 novembre 2020) (Teleborsa) – S&P Global è pronta ad acquistare IHS Markit per una cifra vicina ai 44 miliardi di dollari, dando vita al leader mondiale dei dati e delle Informazioni finanziarie. L’annuncio potrebbe arrivare già nelle prossime ore, secondo il Wall Street Journal, anche se l’accordo sarebbe comunque condizionato al via libera dell’antitrust, visto che il settore sta diventando sempre più concentrato (il London Stock Exchange sta aspettando l’autorizzazione dell’UE per completare l’acquisizione da 27 miliardi di dollari di Refinitiv). Se l’operazione tra S&P Global e IHS Markit andasse in porto, sarebbe il più grande deal del 2020. IHS Markit, che ha sede a Londra, ha oggi un valore di circa 37 ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 30 novembre 2020) (Teleborsa) – S&Pè pronta ad acquistare IHSper una cifra vicina ai 44di dollari, dando vita al leader mondiale dei dati e delle. L’annuncioarrivare già nelle prossime ore, secondo il Wall Street Journal, anche se l’accordo sarebbe comunque condizionato al via libera dell’antitrust, visto che il settore sta diventando sempre più concentrato (il London Stock Exchange sta aspettando l’autorizzazione dell’UE per completare l’acquisizione da 27di dollari di Refinitiv). Se l’operazione tra S&Pe IHSandasse in porto, sarebbe il più grande deal del 2020. IHS, che ha sede a Londra, ha oggi un valore di circa 37 ...

