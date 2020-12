Ibrahimovic: «Milan, non ho mai perso la passione. Pressione ai compagni? Vi spiego…» (Di lunedì 30 novembre 2020) Zlatan Ibrahimovic ha parlato al canale ufficiali del Milan spiegando i motivi che l’hanno spinto a ritornare in rossonero. Le sue parole Zlatan Ibrahimovic ha parlato al canale ufficiale del Milan spiegando i motivi che l’hanno spinto a tornare in rossonero. Le sue parole. LEGGI L’INTERVISTA INTEGRALE SU MilanNEWS 24 RITORNO – «La prima domanda che mi hanno fatto quando sono arrivato al Milan era relativa al fatto che tutti gli ex che sono tornati a vestire questa maglia avevano fallito non riuscendo a ripetere quello che avevano fatto la prima volta. Quale sarebbe stata la differenza con me? Io ho semplicemente risposto che non ho mai perso la passione per ciò che faccio». Pressione AI compagni – «Quando gioco porto ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 30 novembre 2020) Zlatanha parlato al canale ufficiali delspiegando i motivi che l’hanno spinto a ritornare in rossonero. Le sue parole Zlatanha parlato al canale ufficiale delspiegando i motivi che l’hanno spinto a tornare in rossonero. Le sue parole. LEGGI L’INTERVISTA INTEGRALE SUNEWS 24 RITORNO – «La prima domanda che mi hanno fatto quando sono arrivato alera relativa al fatto che tutti gli ex che sono tornati a vestire questa maglia avevano fallito non riuscendo a ripetere quello che avevano fatto la prima volta. Quale sarebbe stata la differenza con me? Io ho semplicemente risposto che non ho mailaper ciò che faccio».AI– «Quando gioco porto ...

