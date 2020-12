Giroud all’Inter Miami? Beckham le prova tutte per convincerlo anche con… una casa (Di lunedì 30 novembre 2020) Qualche futuro per Olivier Giroud? L'attaccante del Chelsea potrebbe dire addio al club di Londra e approdare in MLS dove l'Inter Miami sembra essere disposto davvero a tutto pur di convincerlo a firmare. In modo particolare, il numero uno del club americano David Beckham avrebbe in mente un'offerta faraonica che va ben oltre i semplici soldi...Giroud: una casa per convincerlocaption id="attachment 994667" align="alignnone" width="612" Giroud (getty images)/captionDa quanto si apprende dal Sun, infatti, l'ex Spice Boy vorrebbe aggiungere nell'accordo con il centravanti francese anche una lussuosa casa da ben 4.5 milioni di dollari. Si tratta di un appartamente nel Porsche Design Tower, la struttura da 60 piani con ogni ... Leggi su itasportpress (Di lunedì 30 novembre 2020) Qualche futuro per Olivier? L'attaccante del Chelsea potrebbe dire addio al club di Londra e approdare in MLS dove l'Intersembra essere disposto davvero a tutto pur dia firmare. In modo particolare, il numero uno del club americano Davidavrebbe in mente un'offerta faraonica che va ben oltre i semplici soldi...: unapercaption id="attachment 994667" align="alignnone" width="612"(getty images)/captionDa quanto si apprende dal Sun, infatti, l'ex Spice Boy vorrebbe aggiungere nell'accordo con il centravanti franceseuna lussuosada ben 4.5 milioni di dollari. Si tratta di un appartamente nel Porsche Design Tower, la struttura da 60 piani con ogni ...

