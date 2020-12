"Fuori i documenti". Ecco i vigilantes del Covid: multe a raffica, camminare in centro diventa un incubo? (Di lunedì 30 novembre 2020) Il governo riapre i negozi e a Torino, zona gialla, arrivano i vigilantes. Si preannunciano tolleranza zero e l'ombra delle multe sullo shopping natalizio nel centro del capoluogo del Piemonte. Quasi un paradosso, se pensiamo che la promozione della regione da zona rossa ad arancione, stabilita dal governo in base ai criteri dell'emergenza sanitaria del coronavirus, è stata decisa anche per dare respiro all'economia e al commercio. Secondo quanto riferito dalla Stampa, la folla in strada preoccupa le autorità torinesi. Per porre un freno agli assembramenti, lo shopping sarà consentito soli ai residenti e gli agenti presidieranno l'accesso alla città con controlli a campione per scoraggiare i visitatori "della domenica", mentre vigilantes privati sorveglieranno i negozi. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 30 novembre 2020) Il governo riapre i negozi e a Torino, zona gialla, arrivano i. Si preannunciano tolleranza zero e l'ombra dellesullo shopping natalizio neldel capoluogo del Piemonte. Quasi un paradosso, se pensiamo che la promozione della regione da zona rossa ad arancione, stabilita dal governo in base ai criteri dell'emergenza sanitaria del coronavirus, è stata decisa anche per dare respiro all'economia e al commercio. Secondo quanto riferito dalla Stampa, la folla in strada preoccupa le autorità torinesi. Per porre un freno agli assembramenti, lo shopping sarà consentito soli ai residenti e gli agenti presidieranno l'accesso alla città con controlli a campione per scoraggiare i visitatori "della domenica", mentreprivati sorveglieranno i negozi.

