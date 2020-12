Eni, Descalzi incontra Fayez al-Sarraj: confermato impegno per attività in Libia (Di lunedì 30 novembre 2020) (Teleborsa) – Il capo del Consiglio di Presidenza del Governo libico di unità nazionale, Fayez al-Sarraj, ha incontrato oggi a Tripoli l’Amministratore Delegato di Eni, Claudio Descalzi, per discutere del costante supporto di Eni al Paese per quanto riguarda l’accesso all’energia e la continuità del business. Claudio Descalzi ha confermato a al-Sarraj il pieno impegno della società per quanto riguarda le attività operative e i progetti nel paese, con particolare focus sullo sviluppo del gas. L’AD di Eni ha inoltre rinnovato l’impegno di Eni nel campo sociale, in particolare nel supporto a NOC per qunto riguarda la fornitura di attrezzature medicali di protezione, diagnosi e trattamento essenziali nella risposta contro ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 30 novembre 2020) (Teleborsa) – Il capo del Consiglio di Presidenza del Governo libico di unità nazionale,al-, hato oggi a Tripoli l’Amministratore Delegato di Eni, Claudio, per discutere del costante supporto di Eni al Paese per quanto riguarda l’accesso all’energia e la continuità del business. Claudiohaa al-il pienodella società per quanto riguarda leoperative e i progetti nel paese, con particolare focus sullo sviluppo del gas. L’AD di Eni ha inoltre rinnovato l’di Eni nel campo sociale, in particolare nel supporto a NOC per qunto riguarda la fornitura di attrezzature medicali di protezione, diagnosi e trattamento essenziali nella risposta contro ...

