Coronavirus, Giani: «Voglio un Dpcm che porti la Toscana in giallo. E sabato negozi riaperti» (Di martedì 1 dicembre 2020) Giani ha ipotizzato, con evidente desiderio, un prossimo Dpcm calibrato diversamente dai precedenti, una sua road-map improntata a un ragionevole gradualismo. Fino al colore giallo. Tra i traguardi auspicati e immaginati da Giani c'è una ripartenza del commercio già sabato prossimo, 5 dicembre Leggi su firenzepost (Di martedì 1 dicembre 2020)ha ipotizzato, con evidente desiderio, un prossimocalibrato diversamente dai precedenti, una sua road-map improntata a un ragionevole gradualismo. Fino al colore. Tra i traguardi auspicati e immaginati dac'è una ripartenza del commercio giàprossimo, 5 dicembre

FirenzePost : Coronavirus, Giani: «Voglio un Dpcm che porti la Toscana in giallo. E sabato negozi riaperti» - Susy_1968 : RT @iltirreno: Ecco il piano di Giani per aprire i negozi già da sabato - iltirreno : Ecco il piano di Giani per aprire i negozi già da sabato - LavUnicoop : Quando la #Toscana tornerà rapidamente zona rossa, sapremo chi ringraziare: 'L'anticipatore'. #Giani punta ad anti… - Toscanaoggi : #Coronavirus: #Giani, al lavoro per ‘riaperture’ #Covid_19 #regione #Toscana #giani #sanità -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Giani HTTP/1.1 Server Too Busy