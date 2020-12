Champions, per Juve-Dinamo Kiev la prima volta di un arbitro donna (Di lunedì 30 novembre 2020) AGI - Stéphanie Frappart è l'arbitro che dirigerà Juventus-Dinamo Kiev, in programma il 2 dicembre, per la Champions League. E' la prima volta che ad una donna viene assegnata la direzione di gara nell'ambito della più importante competizione per club in Europa. Nata a Herblay, un comune francese di 26.272 abitanti situato nel dipartimento della Val-d'Oise nella regione dell'Île-de-France a una ventina di cilometri da Parigi, Stéphanie Frappart è stata la prima donna ad arbitrare una partita di calcio maschile della Ligue 2 (la serie B francese) tra Niort e Brest nel 2014. Il fischietto rosa è poi tornato ad arbitrare partite di calcio femminile partecipando al Mondiale 2015, alle Olimpiadi 2016 (Canada - Australia e Brasile - ... Leggi su agi (Di lunedì 30 novembre 2020) AGI - Stéphanie Frappart è l'che dirigeràntus-, in programma il 2 dicembre, per laLeague. E' lavolta che ad unaviene assegnata la direzione di gara nell'ambito della più importante competizione per club in Europa. Nata a Herblay, un comune francese di 26.272 abitanti situato nel dipartimento della Val-d'Oise nella regione dell'Île-de-France a una ventina di cilometri da Parigi, Stéphanie Frappart è stata laad arbitrare una partita di calcio maschile della Ligue 2 (la serie B francese) tra Niort e Brest nel 2014. Il fischietto rosa è poi tornato ad arbitrare partite di calcio femminile partecipando al Mondiale 2015, alle Olimpiadi 2016 (Canada - Australia e Brasile - ...

Il portoghese ha segnato il gol numero 750, è a -11 da Pelè. I bianconeri sembrano dipendere di più da CR7, i rossoneri hanno vinto anche senza Ibra. Il belga è il faro dei nerazzurri ...

