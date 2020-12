“Cat-calling”, Zurich lancia campagna per una legge a difesa delle donne (Di lunedì 30 novembre 2020) (Teleborsa) – Zurich contro il cat-calling. La compagnia, insieme a Zurich Connect, ha avviato una campagna social a tutela delle donne volta per contrastare apprezzamenti non richiesti e di cattivo gusto che sfociano nel sessismo. Molestie verbali che interessano l’84% delle donne. “Tutte le donne hanno subito cat-calling almeno una volta nella vita: un fischio, un apprezzamento indesiderato o un commento volgare, e spesso questo atteggiamento non viene percepito come molestia. Abbiamo deciso, quindi, – spiega Angela Cossellu, ceo di Zurich Connect – di promuovere una petizione per inserire anche nel nostro ordinamento il reato di cat-calling”. Nel dettaglio le due Compagnie hanno risposto, da account creati ad hoc, ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 30 novembre 2020) (Teleborsa) –contro il cat-calling. La compagnia, insieme aConnect, ha avviato unasocial a tutelavolta per contrastare apprezzamenti non richiesti e di cattivo gusto che sfociano nel sessismo. Molestie verbali che interessano l’84%. “Tutte lehanno subito cat-calling almeno una volta nella vita: un fischio, un apprezzamento indesiderato o un commento volgare, e spesso questo atteggiamento non viene percepito come molestia. Abbiamo deciso, quindi, – spiega Angela Cossellu, ceo diConnect – di promuovere una petizione per inserire anche nel nostro ordinamento il reato di cat-. Nel dettaglio le due Compagnie hanno risposto, da account creati ad hoc, ...

