Calcolo rendimento BTP | esempio pratico titolo a 5 e 10 anni

Leggi su risparmioggi

(Di lunedì 30 novembre 2020) Chi vuole investire ma non ama troppo il rischio può trovare con facilità nel mondo finanziario un grande assortimento di prodotti con queste caratteristiche specifiche. Tra questi prodotti finanziari a basso rischio quelli che riscuotono maggiore successo e che godono di una certa stabilità sono senza dubbio i famosi BTP, ovvero i Buoni del Tesoro Pluriennali (o Poliennali). Argomento di questo post è ildeldel BTP con particolare riferimento ala 5e quello a 10. Nei prossimi paragrafi troverai unsu come calcolare ildei Btp quinquennali e decennali. Perchè affrontare questo tema? Iniziamo con l’ammettere che non tutti i risparmiatori sono fatti per sopportare le altalene della Borsa con le azioni che ...