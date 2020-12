Banche, ondata di NPL in arrivo: il piano di Bruxelles (Di lunedì 30 novembre 2020) (Teleborsa) – La Commissione europea si appresta a finalizzare una proposta per facilitare lo smaltimento di crediti deteriorati delle Banche che, come più volte invocato dal Presidente della Vigilanza BCE, Andrea Enria, passa anche dalla creazione di una rete europea di bad bank, veicoli volti a agevolare le operazioni. E’ quanto riporta il Financial Times che, a proposito, cita la bozza di UN paper che l’esecutivo comunitario sarebbe pronto a presentare a metà dicembre, il cui obiettivo, secondo fonti della Commissione, è evitare di ripetere gli errori del passato. In particolare quanto avvenuto con l’eurocrisi di 10 anni fa, quando un mancato intervento tempestivo sugli Npl impedì alle Banche di erogare credito e assecondare la fase di ripresa dell’economia quando questa finalmente arrivò. “Per combattere la pandemia – recita infatti il documento ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 30 novembre 2020) (Teleborsa) – La Commissione europea si appresta a finalizzare una proposta per facilitare lo smaltimento di crediti deteriorati delleche, come più volte invocato dal Presidente della Vigilanza BCE, Andrea Enria, passa anche dalla creazione di una rete europea di bad bank, veicoli volti a agevolare le operazioni. E’ quanto riporta il Financial Times che, a proposito, cita la bozza di UN paper che l’esecutivo comunitario sarebbe pronto a presentare a metà dicembre, il cui obiettivo, secondo fonti della Commissione, è evitare di ripetere gli errori del passato. In particolare quanto avvenuto con l’eurocrisi di 10 anni fa, quando un mancato intervento tempestivo sugli Npl impedì alledi erogare credito e assecondare la fase di ripresa dell’economia quando questa finalmente arrivò. “Per combattere la pandemia – recita infatti il documento ...

