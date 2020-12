Baglioni, un nuovo album ma niente più Sanremo: “Non si esce Papi per rientrare cardinali” (Di lunedì 30 novembre 2020) ROMA – “Tornare a Sanremo? Non si può uscire Papi e rientrare Cardinali”. Claudio Baglioni, in occasione della conferenza stampa di presentazione del nuovo album di inediti, ‘In questa storia che è la mia’, risponde con una battuta alla domanda sulla possibilità di tornare magari un giorno a Sanremo, sul palco del Festival che ha condotto, con ottimi risultati, in due occasioni. Un evento, quello del Festival della canzone italiana, che non è a rischio, nonostante l’emergenza sanitaria: “L’Ariston ha un profumo mitico- ha detto il cantautore romano-. Non è però grande in fatto di dimensioni. Tutto quello che si fa è reso difficile dal punto di vista dello spazio”. Da Sanremo “sono uscito con la ‘vita salva’ e con un buon riscontro dal punto di vista qualitativo. Penso che si farà, con le dovute cautele”. Leggi su dire (Di lunedì 30 novembre 2020) ROMA – “Tornare a Sanremo? Non si può uscire Papi e rientrare Cardinali”. Claudio Baglioni, in occasione della conferenza stampa di presentazione del nuovo album di inediti, ‘In questa storia che è la mia’, risponde con una battuta alla domanda sulla possibilità di tornare magari un giorno a Sanremo, sul palco del Festival che ha condotto, con ottimi risultati, in due occasioni. Un evento, quello del Festival della canzone italiana, che non è a rischio, nonostante l’emergenza sanitaria: “L’Ariston ha un profumo mitico- ha detto il cantautore romano-. Non è però grande in fatto di dimensioni. Tutto quello che si fa è reso difficile dal punto di vista dello spazio”. Da Sanremo “sono uscito con la ‘vita salva’ e con un buon riscontro dal punto di vista qualitativo. Penso che si farà, con le dovute cautele”.

ClaudioBaglioni : Il video di IO NON SONO LÌ, il nuovo brano inedito di Claudio Baglioni, estratto da “In questa storia che è la mia”… - ClaudioBaglioni : IN QUESTA STORIA, CHE È LA MIA SPECIALE CLAUDIO BAGLIONI Giovedì 3 dicembre in diretta alle 21 su @RaiRadio2 e… - UditeUdite1 : Claudio Baglioni – venerdì 4 dicembre esce l’album di inediti “In questa storia che è la mia”, è online il video de… - FBinfare : Claudio Baglioni presenta il nuovo album - RADIOBRUNO1 : Claudio Baglioni, in arrivo il nuovo album “In questa storia che è la mia” #RadioBruno -

Ultime Notizie dalla rete : Baglioni nuovo HTTP/1.1 Server Too Busy