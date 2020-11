5 calici da provare una volta nella vita | secondo Jules Gaubert Turpin

Leggi su linkiesta

(Di lunedì 30 novembre 2020) Orange wine (Georgia) Qui è dove tutto è cominciato per il vino: in Georgia, 8.000 anni fa. L’Orange Wine è una bella scoperta aromatica: un vino bianco fatto come un rosso. In altre parole, le bucce vengono conservate per la fermentazione. Un vino intenso e sorprendente. Mezcal (Mexico) Probabilmente l’alcolico più legato al suo territorio d’origine. Per questo distillato di agave, tutto proviene dallo stesso luogo e i metodi di fabbricazione si tramandano di padre in figlio (o madre in figlia). Ho avuto la fortuna di poter visitare una mezcaleria vicino a Oaxaca in Messico, un’esperienza indimenticabile. Sake (Japan) Parliamo spesso di alcolici provenienti dalla frutta ma qui tutto proviene dal riso. Il sake risuona con l’eccellenza e la precisione dell’arte di vivere giapponese. Il sakè è l’accompagnamento perfetto sia per il pesce che per la cucina asiatica. Absinthe (France & ...